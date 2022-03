UEFA anuncia criação de "Finalíssima" entre vencedor do Europeu e da Copa América

O vencedor do último Europeu, a Itália, e da última Copa América, a Argentina, vão defrontar-se no dia 1 de junho.

A UEFA anunciou esta terça-feira a criação do troféu "Finalíssima", que vai opor o campeão da Europa ao campeão da América do Sul. Ou seja, a Itália, vencedora do Euro'2020, e a Argentina, vencedora da Copa América, vão medir forças no dia 1 de junho, a partir as 19h45, para decidir quem leva o título para casa.

A partida vai ser jogada no estádio de Wembley, em Londres.

Os bilhetes vão ser colocados à venda na quinta-feira e os preços variam entre os 30 euros e os 120.