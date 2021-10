UEFA anuncia abertura do período de candidaturas à organização do Euro'2028

Redação com Lusa

Para ​​​​​​​poder receber as 51 partidas entre as 24 equipas que vão disputar o Euro'2028, o organismo impõe a existência de 10 estádios, todos com lotação acima dos 30 000 lugares.

A UEFA abriu o período de candidaturas para a organização do Euro'2028, com os países interessados a terem de apresentar os seus projetos, no máximo, até março de 2022, divulgou esta terça-feira o organismo.

Em comunicado publicado no sítio oficial na Internet, a UEFA explicou que voltou a autorizar a existência de candidaturas conjuntas, "desde que os países em causa sejam geograficamente compactos", mas não pode garantir a qualificação automática de todas as seleções dos países organizadores.

A UEFA exige, pelo menos, um estádio com 60 000 lugares, um com 50 000 e, pelo menos, três com 40 000.

A candidatura vencedora será divulgada em setembro de 2023.

O Euro'2020 decorreu em 11 cidades de 11 países e o Euro'2024 vai ser disputado na Alemanha.

Em 2004, Portugal organizou o Campeonato da Europa, numa edição que foi conquistada pela Grécia, que venceu a equipa das "quinas" da final, por 1-0.