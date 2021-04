UEFA e FPF aderem ao boicote do futebol inglês contra os abusos online

Organismos europeu e nacional solidarizaram-se com as principais instituições do desporto-rei em Inglaterra no boicote à comunicação feita em redes sociais nos próximos dias

A UEFA, em solidariedade com as principais instituições do futebol inglês, juntar-se-á, no fim de semana, à campanha britânica de boicote à comunicação em plataformas digitais em protesto contra o racismo online, anunciou, esta quinta-feira, o organismo.

"A UEFA permanecerá em silêncio nas suas plataformas este fim de semana, a partir de sexta-feira. O objetivo do boicote online é mostrar solidariedade na luta contra o abuso online e decorrerá até segunda-feira", pode ler-se na nota publicada pela UEFA.

Pouco depois, também a Federação Portuguesa de Futebol anunciou o boicote às redes sociais, entre as 15h00 desta sexta-feira e as 22h59 da próxima segunda-feira. "Objetivo é combater o abuso online contínuo e frequente a diversos agentes da indústria do futebol", pode ler-se na nota emitida pela FPF.

Desta forma, nos próximos três dias, as duas entidades vão ficar igualmente em silêncio - não farão qualquer publicação - nas várias redes sociais, à semelhança, entre outros, da FA e da Premier League, assim como vários clubes de terras de Sua Majestade.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, disse serem "inaceitáveis os abusos dentro de campo e também nas redes sociais" e salientou que "é essencial pôr fim a este fenómeno", chamando à responsabilidade "autoridades públicas e judiciais e dos gigantes das redes sociais".

"Permitir que a cultura do ódio cresça impunemente é muito perigoso, não só para o futebol, mas também para toda a sociedade. (...) Chegou o momento de o futebol adotar uma postura conjunta", referiu ao site do organismo europeu.

Aleksander Ceferin instou "jogadores, clubes, funcionários e associações nacionais" a fazerem queixas formais "sempre que sejam vítimas de tweets ou mensagens inaceitáveis" via online. "Já estamos fartos destes cobardes que se escondem por detrás do seu anonimato para vomitarem as suas ideologias nocivas", desabafou.

As principais instituições do futebol inglês anunciaram, em 24 de abril, o boicotar da comunicação nas plataformas digitais (Facebook, Instagram e Twitter) entre 30 de abril e 3 de maio, face aos abusos racistas a jogadores através das mesmas.