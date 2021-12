Udinese goleia Cagliari e quebra série de cinco jogos sem triunfar na Série A

Triunfo por 4-0 em jogo da 18.ª jornada da Liga italiana.

A Udinese, do avançado português Beto, interrompeu este sábado uma série de cinco jogos sem vencer, ao triunfar por 4-0 em casa do Cagliari, para a 18.ª jornada da Liga italiana, liderada pelo Inter.

Os golos da Udinese, que segue provisoriamente na 14.ª posição da Série A, com 20 pontos, foram marcados por Jean-Victor Makengo, aos quatro minutos, Gerard Deulofeu, aos 45 e 69, e Nahuel Molina, aos 50. O Cagliari é 19.º com 10 pontos.

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, venceu por 4-1 no terreno da Atalanta e ascendeu, à condição, ao quinto lugar, com os mesmos 31 pontos da Juventus (sexta), contando mais um ponto e um jogo do que a Fiorentina (sétima).

Com o internacional português Rui Patrício na baliza, a equipa romana, que somou a segunda vitória consecutiva, marcou por Tammy Abraham, no primeiro e aos 82 minutos, Zaniolo, aos 27, e Smalling, aos 72.

Ainda antes do intervalo, a Atalanta, que, com esta derrota, pode perder o terceiro lugar para o Nápoles, que joga no domingo, reduziu a desvantagem com um golo de Muriel, aos 45+1.

A Juventus venceu o Bolonha por 2-0 com golos do espanhol Álvaro Morata, aos seis minutos, e do colombiano Juan Quadrado, aos 69, e segue provisoriamente na sexta posição, com 31 pontos, mas mais um jogo do que a Fiorentina, que soma 30 pontos e no domingo recebe o Sassuolo.