Udinese deixa-se surpreender pelo modesto Spezia

O português Beto foi suplente utilizado na Udinese

A Udinese, equipa surpresa da primeira fase do campeonato, cedeu um empate (1-1) ante o modesto Spezia na

O português Beto foi suplente utilizado na Udinese, entrando aos 55 minutos.

A Udinese segue em oitavo no campeonato, com 24 pontos, a 14 do líder, enquanto o Spezia está no 16.º lugar, dois acima da linha de descida, com 10.