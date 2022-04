Udinese, com Beto a titular, ganha em Veneza e a um Nani suplente utilizado

Com um 'bis' do jovem médio marfinense Hamed Junior Traore, o Sassuolo bateu a Atalanta por 2-1, subindo a nono, com 46 pontos, enquanto o rival é oitavo, com mais cinco e menos um desafio

Com Beto a titular, a tranquila Udinese venceu, por 2-1, na visita ao Veneza de Nani, que entrou em campo aos 66 minutos, e viu o seu clube, com o sexto desaire consecutivo, marcar passo na fuga à despromoção, estando em 18.º, na zona 'vermelha', com 22 pontos, a três da salvação, embora com um encontro a menos.

A Lázio persiste no sonho da Champions e foi golear, por 4-1, ao recinto do Génova, 19.º e penúltimo, a três pontos da salvação, enquanto os romanos são provisoriamente quintos, com 55, a sete da Juventus e com mais um do que a Roma de Mourinho, que hoje recebe a lanterna-vermelha Salernitana.

Leia também Cristiano Ronaldo Ronaldo pede desculpa a adepto a quem partiu o telemóvel Em causa uma reação do português, que após a derrota do Manchester United frente ao Everton atirou um telemóvel de um adepto à porta do túnel para o chão.

Com um 'bis' do jovem médio marfinense Hamed Junior Traore, o Sassuolo bateu a Atalanta por 2-1, subindo a nono, com 46 pontos, enquanto o rival é oitavo, com mais cinco e menos um desafio.