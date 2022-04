Ucranianos do Metalist preparam futuro: compra de Maílton avança

Segundo o jornal "GloboEsporte", o emblema da II Liga da Ucrânia, sinalizou, junto do atual campeão brasileiro Atlético Mineiro a aquisição do jogador de 23 anos a título definitivo

Não hã projeção para quando o futebol da Ucrânia vai regressar, em função da guerra espoletada pelas tropas da Rússia em solo ucraniano, mas o Metalist está a planear o futuro desportivo: o emblema secundário vai comprar o lateral Maílton.

Segundo o jornal "GloboEsporte", o Metalist, que milita na II Liga da Ucrânia, sinalizou, junto do campeão brasileiro Atlético Mineiro a aquisição do jogador, por agora apenas emprestado até junho, a troco de cerca de sete milhões de euros.

O emblema de Belo Horizonte recebeu, detalha o desportivo brasileiro, uma comunicação do Metalist acerca da intenção de acionar o direito de compra. Maílton, que ficará ligado definitivamente ao emblema ucraniano, não atura desde o começo da guerra. Até lá, realizou cinco jogos na II Liga 2021/22 do país.

O agente do lateral brasileiro, de 23 anos, está, contudo, a analisar uma eventual cedência a partir do Metalist, até junho, dado ser inexistente, por força do conflito bélico, uma previsão para a retoma dos campeonatos profissionais da Ucrânia.

Para isso, ajudará a permissão dada pela FIFA a jogadores que representam emblemas da Ucrânia e da Rússia que pretendam mudar-se para outra liga.

O Metalist, na segunda divisão do país, estava em primeiro lugar da competição, com perspetivas claras de subida à elite. A última partida oficial do clube ocorreu em 29 de novembro, por causa do Inverno, e realizou particulares até março.