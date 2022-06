Ucrânia vence na casa da Escócia e fica a um jogo de distância do Catar

Benfiquista Roman Yaremchuk foi um dos marcadores ucranianos

A Ucrânia, mais de três meses depois da invasão russa, voltou a disputar uma partida oficial, vencendo na casa da Escócia por 3-1 e carimbando a passagem à final do play-off de acesso ao Mundial'2022.

Yarmolenko, avançado do West Ham, abriu o marcador aos 33, após um grande passe longo de Malinovsky, fazendo um chapéu a Gordon, guardião escocês.

O benfiquista Roman Yaremchuk, titular na Ucrânia, aumentou a vantagem para 2-0 aos 49 minutos, respondendo nas alturas a um cruzamento de Karavaev.

A Escócia ainda causou dúvidas ao 79, quando o médio McGregor reduziu a desvantagem dos homens da casa para um golo mas, aos 90+4, o suplente utilizado Dovbyk, que rendeu o avançado das águias aos 78, selou o 3-1 final, que coloca a Ucrânia a um jogo de distância do Catar.

A Ucrânia vai disputar uma das últimas vagas do Mundial de 2022 com o País de Gales no domingo, às 17h, em Cardiff.