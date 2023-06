Ucrânia também apurada para os quartos de final do Europeu de sub-21

A Espanha, com um golo madrugador do bracarense Abel Ruiz, e a Ucrânia tornaram-se este sábado as primeiras seleções apuradas para os quartos de final do Europeu de futebol de sub-21.

O avançado do Braga marcou no primeiro minuto o golo que permitiu à Espanha vencer a Croácia por 1-0, o mesmo resultado com que a Ucrânia se impôs à Roménia, o que encerrou, logo à segunda jornada do Grupo B, as contas da qualificação para a fase a eliminar.

A Espanha entrou a todo o gás, com o golo marcado por Abel Ruiz no minuto inicial, mas não conseguiu aumentar a vantagem e esteve perto de sofrer o empate perto do fim, na sequência de um erro de outro jogador do Braga, o defesa Victor Gomez.

A Ucrânia beneficiou de um autogolo de Dican, aos 89 minutos, para bater a Roménia, apesar de ter terminado a partida com 10 jogadores, devido à expulsão de Vanat, aos 90+2, e prepara-se para discutir com os espanhóis a vitória no grupo, enquanto romenos e croatas vão jogar apenas para cumprir calendário.