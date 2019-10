Ucrânia recebe Lituânia e soma quinta vitória consecutiva

A Inglaterra averbou a primeira derrota e adiou a qualificação, na visita à República Checa.

Portugal deu mais um passo no caminho para a fase final do Campeonato da Europa, mantendo-se no segundo lugar do agrupamento, com 11 pontos, menos cinco do que a líder Ucrânia, que tem mais um jogo e é a próxima adversária do conjunto orientado por Fernando Santos.

Os ucranianos receberam e bateram a Lituânia, por 2-0, em Kharkiv, graças aos dois golos do médio Ruslan Malinovsky, que assegurou a quinta vitória consecutiva para a formação liderada por Andriy Shevchenko.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os campeões europeus somaram o terceiro triunfo seguido no grupo B de apuramento, batendo os luxemburgueses, por 3-0, com golos de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Guedes.

No grupo A, a Inglaterra visitou a República Checa com o objetivo de 'carimbar', desde já, o apuramento, embora necessitasse de uma vitória em Praga. O jogo começou favorável para os ingleses, com uma grande penalidade convertida por Harry Kane, só que Jakub Brabec e o recém-lançado Zdenek Ondrasek operaram a reviravolta para os checos, que igualaram o adversário com 12 pontos, embora tenham mais uma partida disputada.

Já Montenegro e Bulgária não saíram de um nulo (0-0) e estão, matematicamente, afastadas da fase final, ambas com três pontos e a nove da dupla de líderes.

França e Turquia, que se defrontam na próxima segunda-feira, estão igualmente bem lançadas para assegurar a qualificação no grupo H, no qual dividem a liderança, com 18 pontos. O avançado Olivier Giroud, de penálti, garantiu a vitória dos franceses na Islândia (1-0), enquanto Cenk Tosun foi o artífice do triunfo tardio dos turcos na receção à Albânia (1-0).

No mesmo grupo H, Andorra festejou a primeira vitória na fase de apuramento, perante a Moldávia, por 1-0, com um golo de Marc Vales. Os andorrenhos não venciam uma partida em fases de qualificação desde junho de 2017, quando bateram a Hungria, no caminho para o Mundial2018.