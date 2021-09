Ucrânia e França empatam em Kiev pelo Grupo D da fase de qualificação para o Mundial'2022

Ucranianos empataram quinto jogo consecutivo e chegaram aos cinco pontos; franceses mantêm liderança.

Pela quinta vez em cinco jornadas no Grupo D, a Ucrânia empatou na qualificação para o Mundial'2022. Este sábado, em Kiev, a "vítima" dessa tendência foi a França.

Os ucranianos abriram o marcador com um golaço de Shaparenko, aos 45'. Mas logo no início da segunda parte, Martial empatou (aos 50'). Com poucas oportunidades de golos até o fim do jogo, apesar do esforço de ambas as equipas, o resultado final refletiu bem o jogo.

Com o empate, a França chega aos nove pontos e lidera o Grupo D. Foi o terceiro empate da campeã mundial no grupo que conta também com Finlândia, Bósnia e Cazaquistão. A Ucrânia, com cinco pontos, ocupa o terceiro posto do grupo com o mesmo número de pontos da Finlândia, mas saldo de golos inferior.

Na próxima terça-feira, a França recebe a Finlândia, enquanto os ucranianos descansam.