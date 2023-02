Ucrânia anuncia selecionador interino antes do jogo com Inglaterra

Redação com Lusa

Ruslan Rotan vai comandar seleção da Ucrânia até Rebrov assumir o cargo.

O técnico Ruslan Rotan assumiu o cargo de selecionador interino da Ucrânia, até que as negociações com Serhiy Rebrov fiquem concluídas, informou esta terça-feira a Associação Ucraniana de Futebol (UAF).

"O Comité Executivo da Associação Ucraniana de Futebol, por proposta do Comité de Seleções Nacionais da UAF, aprovou Ruslan Rotan como técnico interino da seleção ucraniana", pode ler-se no site oficial do organismo.

Rotán, de 41 anos, irá comandar a Ucrânia no primeiro desafio de qualificação do Grupo C para o Euro'2024, da Alemanha, diante da Inglaterra, em Wembley, Londres.

O ex-jogador do Dínamo de Kiev e do Dnipro comanda, atualmente, a seleção sub-21, e vai ocupar, provisoriamente, o lugar deixado vago por Alexandr Petrakov, após este falhar a qualificação para o Mundial'2022, no Catar.

De acordo com a UAF, o contrato em vista com Rebrov, de 48 anos, será "até 30 de julho de 2024, com possibilidade de prorrogação por mútuo acordo até 30 de julho de 2026".