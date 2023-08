Turra despedido de manhã do Santos e sucessor encontrado à noite

Santos contrata treinador uruguaio Diego Aguirre depois de demitir Paulo Turra

O Santos anunciou hoje a contratação do técnico uruguaio Diego Aguirre até dezembro de 2024 para substituir Paulo Turra, demitido devido aos maus resultados, que colocam o clube no 17.º lugar do campeonato brasileiro de futebol.

"O uruguaio Diego Aguirre é o novo técnico do Santos. Ele assinou contrato na noite de domingo até dezembro de 2024 e será apresentado no Centro de Treinos Rei Pelé na próxima terça-feira, para começar a trabalhar com o plantel", anunciou o clube, no qual 'nasceram' ídolos como Pelé, Neymar e Robinho, numa curta mensagem nas redes sociais.

O contrato de Turra, que como jogador atuou em Portugal ao serviço do Boavista (2001/02 a 2003/04) e do Vitória de Guimarães (2004/05), foi rescindido no domingo, após o empate caseiro do Santos frente aos 'suplentes' do Athletico Paranaense, na sexta-feira, que deixou a equipa entre as quatro últimas da classificação, em zona de despromoção à Serie B.

O presidente do clube, Andrés Rueda, disse esperar que a larga experiência de Aguirre, principalmente no comando de clubes brasileiros, ajude o Santos a superar a crise que atravessa.

O uruguaio, de 57 anos, iniciou a carreira de treinador há duas décadas, a orientar um pequeño clube, o Plaza Colonia, mas ganhou destaque internacional quando assumiu a liderança técnica do Peñarol, em 2003, com o qual conquistou o título de campeão uruguaio nesse mesmo ano.

Além da passagem por clubes argentinos, mexicanos e árabes, Aguirre já treinou no Brasil o Internacional (2015 e 2021), o Atlético Mineiro (2016) e o São Paulo (2018), três dos mais tradicionais clubes brasileiros.

O uruguaio foi recentemente técnico dos paraguaios do Olimpia, com quem fez a segunda melhor campanha na fase de grupos da Taça Libertadores deste ano, mas foi demitido após ser eliminado da Taça do Paraguai por um adversário da segunda divisão.