Turismo da Arábia Saudita é o novo patrocionador da LaLiga

A LaLiga assinou um acordo de colaboração com a "Visit Saudi" com o objetivo de promover a Arábia Saudita. A marca torna-se patrocionador global do organismo que rege o futebol profissional espanhol.

Iker Casillas, embaixador de LaLiga, comentou a parceria: "O grande desenvolvimento do desporto e dos eventos desportivos na Arábia Saudita é uma oferta diferenciada para a atratividade do destino, a que se junta o seu interesse cultural e as suas paisagens deslumbrantes. Estamos certos de que esta nova parceria será um sucesso na ligação e na atração de adeptos do futebol e do desporto em geral, bem como de novos adeptos."

"A assinatura deste acordo demonstra o nosso forte empenho no desenvolvimento do desporto e da paixão pelo futebol no mundo árabe, bem como a expansão da nossa presença, e da presença dos nossos clubes, num epicentro desportivo global tão importante. Estou convencido de que esta parceria tocará verdadeiramente o coração dos adeptos e permitir-lhes-á sentir o poder unificador do futebol. O futebol e as viagens complementam-se na perfeição, servindo de meio de ligação e de união entre culturas de todo o mundo", assinalou, por sua vez, Óscar Mayo, CEO da LaLiga.