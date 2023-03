Turco de 17 anos, que está na mira do Benfica, quer deixar Juventus no verão

Kenan Yildiz, que chegou à formação do clube de Turim no início desta época, está descontente com a vecchia signora

Kenan Yildiz, médio ofensivo turco, de apenas 17 anos, que chegou a ser dado como alvo do Benfica e de Roger Schmidt, planeia abandonar a Juventus neste próximo verão. A informação foi avançada pela Sky Sports.

Em Turim desde o início da época, depois de passagens pela formação do Bayern de Munique, Yildiz está descontente com o clube, que prometeu coisas que não conseguiu cumprir junto do jovem.

Com 13 golos marcados na equipa de sub-19 da Juventus, Yildiz foi já, num passado recente, associado a Barcelona, para além do interesse do Benfica e de Roger Schmidt, que estaria convencido com a mais valia que a contratação do atleta podia significar.