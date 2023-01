"Tudo por Bellingham": o modelo do Real Madrid para o próximo verão

Médio inglês continua a ser muito pretendido no Santiago Bernabéu. Merengues à procura, ainda, de um avançado que possa fazer sombra a Karim Benzema

Jude Bellingham continua a ser o grande alvo do Real Madrid para os próximos defesos. Os merengues vão com tudo pelo médio inglês no próximo verão, garantem os meios espanhóis.

De acordo com o AS, o jogador do Dortmund já não é mais um objetivo, antes uma necessidade para a equipa de Ancelotti, que não tem contado, mais recentemente, com a melhor versão de Kroos e Modric.

O mesmo jornal garante que Karim Benzema vai também receber um concorrente para a frente de ataque. O clube quer Haaland a partir de 2024 e, por isso, deverá contratar um avançado na senda de Adebayor ou Chicharito, contratados para fazerem sombra a Higuaín ou ao próprio Bola de Ouro francês, no passado.