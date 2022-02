"Tudo bem Marco, faz o que quiseres. Ou te deixo no banco ou te amo como és, nunca vais mudar"

Marco Verratti, jogador do PSG

Verratti revelou história com Ancelotti passada nos anos em que o italiano treinava o PSG. Médio defronta antigo treinador na Champions

Antes de defrontar o antigo treinador na Champions, Marco Verratti contou uma história curiosa passada quando Ancelotti era treinador do PSG. O médio revelou que, depois de tentar impor um estilo ao seu pupilo, o italiano rendeu-se ao compatriota.

"É um problema que tive com quase todos os treinadores. Enquanto ele esteve no PSG [2011-2013], chamou-me e disse-me: 'Marco, por favor, quando estiveres pressionado, fecha os olhos e chuta a bola o mais longe possível'. Mais tarde disse-me: 'Tudo bem Marco, faz o que quiseres, eu sei que é o teu estilo de jogo. Ou te deixo no banco ou te amo como és, nunca vais mudar'", afirmou, em entrevista ao 'L'Équipe'.

No próximo dia 15 de fevereiro, PSG e Real Madrid medem forças na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.