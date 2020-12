Tuchel vai a exame em casa do líder: dois nomes apontados ao banco do PSG

Thomas Tuchel está com vida difícil no PSG

Carreira interna do PSG tem deixado muito a desejar. Dois treinadores apontados ao comando em casa do derrota frente ao Lille.

Com quatro derrotas e um empate em 15 jogos disputados, o percurso do PSG no campeonato francês está longe de ser aquilo que se esperava, ao ponto de o lugar de Thomas Tuchel poder estar em risco. No próximo domingo há um duelo com o Lille, líder da prova com mais um ponto, e um desaire dos parisienses por ser o fim da linha para o alemão.

De acordo com a ESPN, há dois nomes bem posicionados para ocupar o posto de treinador caso surja uma mudança: Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri .

O argentino está sem clube desde que deixou o Tottenham no decorrer de 2019/20. Conhece bem o PSG, onde já esteve como jogador. Já Allegri não voltou ao ativo após cinco épocas ao comando da Juventus.