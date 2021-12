Tuchel surpreendido com o que disse Lukaku: "Vamos ter uma conversa..."

Treinador do Chelsea considera que as declarações do avançado provocam "ruído" desnecessário.

Foi com grande surpresa que Thomas Tuchel reagiu às recentes declarações de Lukaku. O avançado internacional belga não se mostrou totalmente feliz no Chelsea e abriu mesmo a porta de um possível regresso ao Inter no futuro. O técnico alemão considera que as palavras do jogador provocam "ruído".

"Não gostamos porque traz ruído de que não precisamos e não ajuda. Por outro lado, não queremos fazer disso mais do que aquilo que realmente é. É muito fácil pegar numas linhas fora do contexto, fazer manchetes, e depois perceber que não é tão mão assim, que talvez não seja o que ele quis dizer", afirmou o treinador

"Mas, para ser sincero, não gosto, porque é barulho de que não precisamos. Precisamos de um ambiente calmo, de foco e isso não ajuda", prosseguiu, assegurando que não sente o jogador triste em Londres, onde regressou esta temporada.

"Eu não o sinto infeliz. Eu sinto exatamente o oposto, por isso é uma surpresa", vincou. "Vamos ter uma conversa e vamos fazê-lo em privado", revelou. "Vou esperar para ver o que Romelu [Lukaku] tem a dizer e depois vamos lidar com isso", rematou.

Lukaku, 28 anos, voltou ao Chelsea no início da época e tem, até ao momento, sete golos marcados em 18 partidas.