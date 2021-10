Tuchel sobre treinar Neymar e Mbappé no PSG: "Exerci mais a função de Ministro do Desporto"

Thomas Tuchel esteve no PSG de 2018 a 2020, tendo treinado por duas temporadas e meia

Para já pouco mais se sabe do que uma curta frase, mas na entrevista que será publicada na íntegra este sábado, no jornal italiano Gazzetta dello Sport, Thomas Tuchel acaba por assumir que não é fácil treinar uma equipa com Neymar e Mbappé, como sucedeu na sua passagem pelo PSg.

"Exerci mais a função de Ministro do Desporto, gerindo também familiares e amigos das estrelas. É mais fácil treinar o Lukaku do que Neymar e Mbappé", afirmou o treinador alemão.

Tuchel esteve no PSG de 2018 a 2020, tendo treinado por duas temporadas e meia. Neste período, conquistou seis títulos em França, além de ter chegado a uma inédita final de Champions League, em que foi derrotado pelo Bayern.



Em 2020, após diversas divergências entre o alemão e Leonardo, diretor desportivo do PSG, saiu e em janeiro de 2021 assumiu o Chelsea, terminando a temporada com a vitória na Liga dos Campeões, batendo o Manchester City na final disputada no Estádio do Dragão.