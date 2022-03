"Tuchel? Pode parecer de predador, aproveitando a crise do Chelsea, mas..."

Jamie Carragher considera que o Manchester United tem uma oportunidade de ouro para garantir o treinador alemão.

A crise institucional instalada no Chelsea poderá provocar a saída de várias figuras importantes dos "blues". De acordo com o "The Telegraph", e tendo em conta o momento do clube, o Manchester United ter-se-á aproximado do treinador Thomas Tuchel, fazendo saber que estaria interessado em apresentar-lhe uma proposta caso decida sair num futuro próximo.

Para Jamie Carragher, antigo internacional inglês, esta parece ser uma oportunidade a não perder por parte dos red devils. "Ao Manchester United surgiu a oportunidade de contratar o treinador que deveria ser o objetivo número um: Thomas Tuchel. Vendo o que está a acontecer no Chelsea, a decisão de esperar até ao final da época choca contra uma oportunidade nunca vista. Um dos melhores treinadores do mundo deveria estar no topo da lista", afirmou.

"Tuchel, como qualquer um em Stamford Bridge, não tem ideia do que irá acontecer. Ninguém lhe pode dar certezas sobre a equipa e como estará no início da próxima época. Nenhum treinador quer trabalhar com incertezas. Se tem a oportunidade de ir para o United, deve aproveitar. Pode parecer um movimento de predador, aproveitando a crise do Chelsea, mas na perspectiva do United e de Tuchel, quanto mais pensas nisso, mais fácil parece", rematou o antigo jogador do Liverpool, no "Telegrapah".