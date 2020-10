Tuchel pediu e o primeiro está a chegar: a surpreendente contratação do PSG

Treinador deu a entender que o campeão francês precisava de reforços e o primeiro estará por horas.

Thomas Tuchel, treinador do PSG, deu a entender que o campeão francês, precisa de reforços depois de ver sair Thiago Silva, Thomas Meunier, Aouchiche, Edinson Cavani e Choupo-Moting neste mercado de transferências. O diretor desportivo, Leonardo, fez saber que o clube não gostou das declarações do técnico e que a situação seria resolvida internamente, mas a verdade é que parece que as mesmas tiveram efeito.

De acordo com o L"Équipe, está por horas o primeiro reforço do emblema parisiense depois do "pedido" de Tuchel, e não deixa de ser surpreendente: Moise Kean deverá chegar por empréstimo do Everton. As saídas de Cavani (poderá reforçar o Manchester United) e Choupo-Moting (próximo do Bayern) deixaram o alemão apenas com um avançado (Mauro Icardi), pelo que o jovem de 20 anos chega para ser suplente do argentino.

Kean custou ao Everton cerca de 27 milhões de euros na época passada, proveniente da Juventus, tendo apontado dois golos em 31 jogos disputados. Esta época, leva o mesmo número de golos em quatro jogos disputados...