Tuchel pede três reforços ao Bayern: dois ex-pupilos e um internacional italiano

Kovacic, à esquerda, é um dos capitães do Chelsea

Novo treinador dos bávaros quer refazer a equipa e pediu reforços específicos

Thomas Tuchel, novo treinador do Bayern Munique, pediu à direção do clube três reforços para a próxima temporada, segundo o Calciomercato.

Dois são ex-pupilos no Chelsea, o guarda-redes Mendy e o médio Kovacic. O terceiro é um internacional italiano que vai defrontar o Sporting na Liga Europa, Federico Chiesa, da Juventus.

Além destes, recorde-se que o novo técnico dos bávaros quer também, segundo o The Telegraph, o adjunto do Chelsea e de Portugal Anthony Barry. Este pedido terá deixado o Chelsea furioso. Uma condição, escreve a publicação, é que terá de manter a colaboração com Roberto Martínez na seleção portuguesa.