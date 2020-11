Tuchel não tem número de Leonardo no telemóvel devido a equívoco... no Dortmund

Treinador enganou-se no destinatário de uma mensagem quando ainda estava no clube alemão.

Thomas Tuchel, protagonista do mais recente número da revista France Football, não vive um momento propriamente positivo em Paris, sendo que uma hipotética eliminação do PSG da Liga dos Campeões poderia levar à sua saída do clube. Uma das controvérsias desde que chegou ao campeão francês tem sido os altos e baixos com o diretor desportivo Leonardo, em termos de contratações e gestão do balneário.

A France Football salienta que o treinador alemão teve um episódio parecido - um desentendimento com o diretor desportivo - quando saiu do Borussia Dortmund. Tuchel enviou uma mensagem ao seu gestor pessoal, Olaf Meinking, mas enganou-se no destinatário... enviando a SMS para Michael Zorc, diretor desportivo do clube alemão. De salientar que na mensagem criticava o próprio Zork, sendo que dias depois acabaria por ser despedido.

Assim, de acordo com a prestigiada revista francesa, Tuchel não tem Leonardo na sua lista de contactos, de modo a evitar uma situação semelhante.