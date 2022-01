Tuchel não gostou da exibição de Lukaku: "Perdeu muitas bolas promissoras..."

Romelu Lukaku, avançado do Chelsea

Lukaku foi titular na derrota do Chelsea, ontem, na casa do líder Manchester City (1-0) e o treinador dos blues, Thomas Tuchel, criticou a exibição desinspirada do avançado belga

"Teve muitas perdas de bola sem nenhuma pressão, perdeu muitas bolas promissoras. O desempenho na frente, principalmente na primeira parte... Podemos fazer muito, muito melhor", lamentou Tuchel.

De regresso ao futebol inglês e ao Chelsea depois de uma passagem de sucesso no Inter, onde fez 64 golos em 95 jogos e conquistou uma Serie A, Lukaku leva oito golos em 22 jogos esta época.