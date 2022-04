Tuchel não desiste de Lukaku: "É uma questão de orgulho"

Regresso do belga à Premier League tem deixado a desejar esta época

Romelu Lukaku estabeleceu-se como a contratação mais cara da história do Chelsea no verão passado, quando ingressou em Stamford Bridge a troco de 113 milhões de euros, depois de duas épocas de excelência no Inter.

A segunda passagem pelos blues, no entanto, não tem corrido como o esperado, mas Thomas Tuchel, esta quarta-feira, garantiu que mantém toda a confiança em que Lukaku vingue nos blues.

"É uma questão de orgulho para mim e espero que seja também uma questão de orgulho para ele. Tento tirar o melhor de cada jogador para a equipa, caso contrário vou sentir-me frustrado e não quero ter essa sensação. Nunca desisto e penso que Lukaku também não desiste. Ele é um grande jogador, só precisa de recuperar a faísca", defendeu o treinador do Chelsea, em antevisão à receção ao Arsenal.

Tuchel garantiu mesmo que somente uma lesão impediu que o dianteiro de 28 anos fosse titular nas meias-finais da FA Cup, diante do Crystal Palace (vitória por 2-0), apesar de admitir que o belga não tem demonstrado a melhor versão no que toca à veia goleadora.

"Não quero apontar dedos, mas Lukaku deveria ter marcado um golo contra o Real Madrid e um golo contra o [Crystal] Palace nos minutos em que jogou", referiu.

Lukaku leva 12 golos nos 37 jogos que disputou esta época com a camisola do Chelsea. Os blues são terceiros classificados na Premier League, com 62 pontos, e recebem esta quarta-feira, às 19h45, o Arsenal, em jogo em atraso da 25ª jornada da prova.