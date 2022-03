Tuchel mal pode esperar por passear com as filhas: "É a melhor distração que posso ter"

Thonas Tuchel, treinador do Chelsea

Thomas Tuchel mostrou-se aliviado pela chegada da próxima pausa internacional, confessando que vai aproveitar o tempo com a família para se abstrair da instabilidade vivida no Chelsea

Em conferência de antevisão à receção, no sábado, ao Middlesbrough, nos quartos de final da FA Cup, Thomas Tuchel admitiu sentir-se aliviado pela chegada da pausa de seleções na próxima semana, devido a estar a precisar de tempo para recarregar as baterias.

"Sim [preciso de uma folga]. Vou estar com o meu cão e as minhas filhas, vai haver passeios longos durante a próxima semana na floresta que existe aqui perto, que é bonita. Espero que o tempo se mantenha assim. Vou fazer coisas normais, como tomar conta das crianças, levá-las à escola e ir buscá-las. Estar ao pé delas é a melhor distração que posso ter. Eu aprendi a fazer isto, teve que ser, tive bastantes dificuldades nisso no início da minha carreira como treinador", admitiu o treinador alemão.

Tuchel reiterou a importância da frescura mental, isto numa altura em que o técnico tem sido a voz do momento instável que vive o Chelsea, devido às sanções económicas aplicadas pelo governo britânico a Roman Abramovich, dono dos londrinos.

"Eu penso noite e dia sobre como seria não conseguir desligar [o cérebro]. Toda a gente precisa de desconectar, respirar e ver as coisas de uma forma clara. Eu tive de aprender isso e ainda hoje treino. Eu preciso de me autodisciplinar e, tal como disse, os meus cães e filhas ajudam-me como uma fonte natural de inspiração e diversão, para que eu me acalme. Tens de saber tomar conta de ti e não ficares totalmente imerso [na instabilidade]", defendeu Tuchel.

Tuchel abordou ainda as notícias que garantem que o Chelsea já tem um novo comprador, com o técnico a apelar a que o novo dono permita que os blues continuem a lutar por troféus.

"Se alguém compra um clube por quantias destas, então o desafio passa a ser competir ao mais alto nível, depois é sobre os troféus, sobre vencer e sobre ser o melhor possível. Não é sobre desenvolver um projeto, não é sobre fazer dinheiro", finalizou.