Tuchel já bate recordes no Chelsea e lembra: "Tive um Natal horrível"

Treinador alemão estreou-se com um nulo frente ao Wolverhampton.

Thomas Tuchel não teve propriamente uma estreia de sonho no comando técnico do Chelsea, mas a verdade é que até viu a equipa bater recordes.

O clube londrino, frente ao Wolverhampton, fez 433 passes com êxito no primeiro tempo, algo nunca visto anteriormente no Chelsea desde que há registos da Opta (época 2003/04), uma empresa especializada em estatísticas.

No segundo tempo, mais 387 passes certos totalizando 820 durante todo o encontro, número esse também histórico para o Chelsea. Mais: 78,9% de posse de bola, fazendo de Tuchel o técnico estreante com maior domínio nesse aspeto.

Apesar de tudo, o resultado frente ao Wolverhampton não saiu do nulo. Após o jogo, Tuchel, que rendeu Frank Lampard, não escondeu a satisfação com o regresso ao ativo. "Profissionalmente, tive um Natal horrível. De repente senti que tinha o melhor presente debaixo da árvore de Natal. É um sonho estar aqui, estar nesta competição, com as melhores equipas e os melhores treinadores. É com isto que sonhei e quando se torna realidade é uma sensação incrível. Senti que não podia deixar passar esta possibilidade, porque iria lamentar para o resto da minha vida", afirmou o técnico alemão, que deixou o PSG no final de 2020.