Tuchel elogia Harry Kane: "Ele aumenta as nossas chances de vitória"

Espera-se que o avançado inglês faça a estreia na Bundesliga já na sexta-feira, em casa do Werder Bremen.

Thomas Tuchel, treinador do Bayern, elogiou esta quinta-feira a influência que Harry Kane já exerce no balnerário dos bávaros, um dia antes de o avançado inglês se estrear na Bundesliga, na visita ao Werder Bremen (19h30).

"O efeito de Harry Kane não vai evaporar. O seu caráter, o seu profissionalismo, o quão duro ele treina... Mesmo depois da derrota [na Supertaça da Alemanha], ele foi o primeiro a chegar ao campo para treinar com os reservas", começou por elogiar, em conferência de imprensa.

Com a jornada inaugural do campeonato na mente, o técnico salientou que a presença do avançado aumenta as probabilidades de um resultado positivo para o campeão alemão.

"Ele aumenta as nossas chances de vitória. Sabemos que não iremos ganhar todos os jogos, mas ele vai tornar os nossos jogadores melhores, estou 100 por cento convicto disso. Ele dá-nos muitas opções e terá o tempo necessário para se adaptar completamente, mas tenho a certeza de que terá impacto amanhã", afiançou.

Kane trocou o Tottenham pelo Bayern neste verão, rendendo 100 milhões de euros aos spurs. O goleador já teve oportunidade de se estrear pelos bávaros, mas foi num jogo com sabor amargo, uma vez que foi derrotado pelo Leipzig (0-3) na Supertaça da Alemanha.

Questionado sobre se essa pressão de conquistar troféus poderá condicionar o rendimento do jogador, Tuchel garantiu que isso não será um problema.

"Esta não é a primeira vez na sua carreira em que ele lida com isso [pressão]. Ele aprendeu a incluir pressão nas suas exibições. Há mais de uma década que ele sabe como lidar com pressão, não estou absolutamente preocupado com isso", finalizou.