Tuchel é questionado sobre o futuro no Chelsea e admite "incerteza"

Novo proprietário do clube londrino ainda não é conhecido, mas pode trazer mudanças.

Com a saída de Roman Abramovich do Chelsea já definida, o clube londrino vive tempos de alguma dúvida, a começar pelo nome do novo proprietário. Thomas Tuchel, na antevisão ao jogo com o Burnley, voltou a ser questionado sobre a situação.

"No dia seguinte ao jogo com o Luton Town [Taça de Inglaterra], Petr Cech pôs-nos ao corrente da situação. Falou com toda a gente da estrutura, jogadores incluídos, e explicou. Não havia muito que já não soubéssemos e temos de viver com estas circunstâncias. Não faz sentido estarmos preocupados, porque não temos qualquer influência", afirmou o técnico alemão.

Tuchel falou também sobre o futuro. A entrada de um novo proprietário pode, afinal, acarretar mudanças, incluindo no comando da equipa. "O Chelsea, no meu ponto de vista, é um sítio perfeito e adoro estar aqui. Espero continuar. Há incerteza, mas ela existe sempre quando és treinador de futebol. Sou positivo e espero que termine bem", vincou.