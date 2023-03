Tuchel e a reunião que ditou a saída do Chelsea: "Foi um choque"

Técnico alemão, agora no Bayern de Munique, lembrou momento da saída de Stamford Bridge

No início da sua segunda temporada completa como técnico do Chelsea, Thomas Tuchel foi afastado do comando dos blues quando ainda se tinham jogado apenas sete partidas na temporada. A decisão da direção dos londrinos, admitiu o alemão, foi uma grande surpresa.

"Foi um choque. Houve uma reunião às oito da manhã que foi muito curta. Não queria perder muito tempo a conversar com as pessoas que tomaram aquela decisão. Pensei que estávamos no caminho importante para construir algo", referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao primeiro encontro como treinador do Bayern, marcado para este sábado, diante do Dortmund.

A estreia de Thomas Tuchel no comando técnico do Bayern será um clássico, diante do grande rival Dortmund, que lidera, neste momento, a Bundesliga, com mais um ponto face ao crónico campeão.

Ao serviço do Chelsea, recorde-se, Thomas Tuchel conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.