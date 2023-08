Tuchel e a liga saudita: "Na China houve corrida ao ouro semelhante"

Treinador do Bayern está expectante para ver o futuro da competição onde se destaca Ronaldo

Se Jurgen Klopp (treinador do Liverpool) está preocupado com as datas da janela de mercado da liga saudita e o facto de poder perder jogadores sem possibilidade de reposição, já depois de não se poder contratar na Europa, o seu compatriota Thomas Tuchel (treinador do Bayern Munique) está expectante para ver o futuro da competição naquele país, temendo a repetição do que se passou na China.

"Talvez seja muito parecido com o que aconteceu quando a China lançou o seu campeonato. Houve uma corrida do ouro semelhante, e agora estamos a ver outro campeonato a tentar tornar-se mais popular e famoso. Mas ainda é um pouco cedo para ter uma opinião clara", atirou, em Singapura, antes da partida amigável contra o Liverpool.

Jogadores como Óscar, Hulk, Paulinho ou Jackson Martínez rumaram na altura ao futebol chinês, que praticamente foi desaparecendo mediaticamente e entrando em situação financeira deficitária.