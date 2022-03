Tuchel e a incerteza em redor do Chelsea: "Enquanto houver camisolas e autocarro..."

Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, abordou, com otimismo e descontração, a incerteza em redor do futuro do Chelsea, que está a contas com várias restrições económicas desde a aplicação de sanções ao dono do clube, Roman Abramovich, por parte do governo do Reino Unido

Após o triunfo na visita ao Norwich, por 1-3, o treinador londrino reiterou em conferência de imprensa que está "feliz" no leme do Chelsea e que a equipa está a fazer o máximo para não deixar que a polémica envolta em Abramovich interfira com as exibições em campo.

"Não sei se estou preocupado mas estamos ao corrente e isto [situação do clube] altera-se quase todos os dias. Não há grande coisa que possamos fazer. Ainda estou feliz por estar aqui, ainda feliz por ser o treinador de um clube forte e estou feliz por termos jogado hoje. Eu sei que existe muito ruído e mesmo assim tentámos o nosso melhor para nos focarmos em futebol. Jogar foi alívio [pergunta do jornalista]? Alívio significaria que estamos a sofrer com toda a informação e notícias que saiem", começou por dizer o técnico.

"De ontem para hoje houve uma grande mudança, mas não conseguimos influenciar nada. Não causámos esta situação. De momento, parece que os negócios - no que toca ao futebol - estão mais ou menos protegidos. Mas vamos ver, pode mudar amanhã. [Jogar] não é um alívio, para mim é mais uma alegria. Até nas situações onde o ruído ou as circunstâncias são tão óbvias, eu sinto-me priveligiado por estar envolvido em jogos e em ser treinador de futebol, que são coisas que amo", prosseguiu.

Em declarações à BBC, Tuchel voltou a reforçar que tem num desfecho positivo para a situação delicada que o Chelsea atravessa, dando a garantia de que, mesmo com condições mínimas, a equipa será "competitiva".

"Claro que existe um outro nível de distração e um outro nível de impacto sobre nós. Vamos manter-nos no momento e apreciar o que temos aqui, dando o nosso melhor. Encorajámos a equipa a trabalhar duro, a suar, a estar focada, com a atitude certa e foi isso que fizemos. Vamos ver, se isto ficar assim, ok, mas vamos ver se fica assim. Nós encaramos um dia de cada vez, não estava à espera disto ontem e não sei o que vem amanhã. Toda a gente pode ter a certeza de que nós estamos focados em nós próprios e focados em manter a mentalidade e a atitude certa nos treinos. Até agora confiamos em cada um de nós e isso não irá mudar. Enquanto houver camisolas e autocarros, estaremos lá e competiremos com força", rematou Tuchel.