Tuchel e a goleada do Brentford: "Não pensámos nem um por cento no Real Madrid"

Thomas Tuchel, no jogo com o Brentford

Chelsea foi goleado em casa pelo Brentford no sábado (1-4)

Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, admitiu este sábado que "faltaram pernas" ao Chelsea diante do Brentford, descartando ainda ter tentado poupar jogadores com vista ao jogo de quarta-feira, com o Real Madrid.

"Jogámos com esta equipa [Brentford] sem pensar no Real Madrid. Não pensámos nem um por cento no Real Madrid. Quando conseguimos o golo, parámos de defender e eles marcaram três em dez minutos, algo que é muito raro. Não estávamos conscientes do perigo que eles representavam, castigaram-nos. Foi culpa nossa, faltaram-nos pernas, o que é normal depois de uma pausa internacional. Os últimos dez minutos custaram-nos a partida", avaliou o técnico dos blues.

Com a derrota, o Chelsea ficou praticamente arredado da luta pela Premier League. Os londrinos são terceiros e somam 59 pontos, menos 14 pontos do que o líder Manchester City.

Na quarta-feira, às 20h, a equipa de Thomas Tuchel joga a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, em Stamford Bridge. O segundo jogo vai ter lugar no dia 12 de abril.