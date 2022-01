Tuchel e a ausência de Lukaku no Chelsea-Liverpool: "Decidi proteger a equipa"

Lukaku, avançado belga do Chelsea, saiu do Inter no verão passado

Técnico alemão revelou que conversou em particular com o belga por ter dito publicamente, a 30 de dezembro, que pretendia sair

Feita a declaração (pública) de interesse em regressar ao Inter (Serie A), Romelu Lukaku não foi convocado por Thomas Tuchel para o Chelsea-Liverpool. O técnico blue explicou, taxativamente, que pretendeu, com isso, evitar desconcentração do plantel.

"Houve demasiado ruído tão perto do jogo [com o Liverpool]. Decidi proteger a preparação do jogo e foi por isso que [Lukaku] ficou de fora", afirmou o germânico, à "Sky Sports", após o jogo com o Liverpool (2-2), da 19.ª jornada da Premier League.

Tuchel revelou, depois, que conversou com Lukaku acerca da insatisfação sentida pelo belga no clube, divulgada à Imprensa, e assumiu que o seu afastamento foi, ainda que inevitável, "uma decisão difícil de tomar", a poucas horas do jogo deste domingo.

"Conversei, claro. Falámos duas vezes e falei com o plantel. Aconteceu muito perto do jogo e adiámos o assunto por causa da preparação do jogo. Tínhamos um grande jogo pela frente, precisávamos de foco total, o que é difícil de obter de qualquer forma, até com esta decisão. Foi mais apropriado [o Lukaku] não estar", concluiu Tuchel.

Em 30 de dezembro, à "Sky Sports", Lukaku afirmou, inequivocamente, que pretendia voltar ao Inter, que o vendeu ao Chelsea no último verão, e denotou estar descontente com as opções táticas tomadas pelo treinador germânico.

"Está na hora de revelar o que sinto. Sempre disse que tenho o Inter no coração e quero regressar. (...) E não estou a falar do final da carreira, mas sim enquanto estiver no meu melhor. (...) Mão estou feliz com a minha situação no Chelsea. O Thomas Tuchel optou por jogar com outro sistema" disse o avançado belga.

Nesta temporada, Lukaku, reforço do clube de Londres a troco de 74 milhões de euros, apontou sete golos em 18 jogos pela equipa de Stamford Bridge.