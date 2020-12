Tuchel despedido no PSG antes do Natal e há nomes apontados à sucessão

Goleada frente ao Estrasburgo não chegou para evitar um desfecho que já se anunciava.

Fim da linha para Thomas Tuchel no comando técnico do PSG. O treinador foi despedido do clube parisiense, segundo adiantou o jornal alemão "Bild", numa informação também confirmada pelo francês "L'Équipe".

Apesar da goleada por 4-0 frente ao Estrasburgo, Leonardo, diretor desportivo do PSG, acabou por despedir o técnico na passada madrugada, confirmando-se assim um cenário que já tinha sido levantado nos últimos tempos.

A carreira cinzenta do campeão francês em termos domésticos já tinha originado especulações em torno do futuro de Tuchel, com Mauricio Pochettino (sobretudo este) e Massimiliano Allegri a serem apontados ao banco da equipa onde alinha Danilo.

Tuchel, 49 anos, cumpria a terceira temporada no PSG, após passagens por Mainz e Borussia Dortmund. Venceu dois campeonatos e uma Taça de França, entre outros troféus. Deixa o clube no terceiro posto da Ligue 1, a um ponto de Lille e Lyon, que lideram.