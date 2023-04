Tuchel critica penálti de Musiala na compensação: "Não se pode fazer isso"

Bayern foi eliminado nos quartos de final da Taça da Alemanha pelo Friburgo, que beneficiou de um golo de grande penalidade aos 90+5 minutos.

O Bayern, com João Cancelo a titular, foi eliminado na terça-feira pelo Friburgo (1-2) nos quartos de final da Taça da Alemanha, sendo que o golo que ditou a derrota bávara surgiu aos 90+5 minutos, numa grande penalidade convertida por Lucas Holer.

O penálti surgiu de uma abordagem imprudente de Jamal Musiala a um remate, que acabou por bater no braço, com Thomas Tuchel a criticar a forma como o jovem médio, de 20 anos, reagiu ao lance.

"Hoje em dia, não se pode saltar assim. Não se pode fazer isso, corre-se um risco louco. Perdemos por causa de dois duelos de cabeça nos últimos 16 metros, no último minuto. Aí, tens de fechar o teu corpo e ser mais estável, mais duro", apontou o técnico, que conheceu o seu primeiro dissabor no segundo jogo à frente do gigante bávaro.

O Bayern vai voltar a medir forças com o Friburgo no sábado, em jogo da 27.ª jornada da Bundesliga.