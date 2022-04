Tuchel confirma: Rudiger vai abandonar Chelsea no final da época

Central tem sido apontado ao Real Madrid. Contrato termina no próximo mês de junho e blues estão impossibilitados de o prolongar

O Chelsea, com sofrimento à mistura, venceu o West Ham, em Stamford Bridge e, no final, Tuchel deixou uma revelação importante para o futuro do clube. Antonio Rudiger vai mesmo deixar os blues no final da temporada.

"Ele informou-me há dias da saída numa conversa pessoal. Demos tudo o que podíamos [para renovar] mas depois de termos recebido as sanções não podemos lutar mais. Agora o Toni vai sair", referiu, em declarações à imprensa inglesa.

Rudiger, apontado ao Real Madrid durante as últimas semanas, não deverá ser o único central a abandonar o Chelsea no final da presente temporada. Christensen termina também o seu contrato e as notícias apontam para uma transferência do dinamarquês rumo a Camp Nou.