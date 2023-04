Tuchel com estreia de sonho no Bayern e Cancelo entre os suplentes

A festa dos jogadores do Bayern

Bayern venceu o Dortmund por 4-2.

Thomas Tuchel teve uma estreia de sonho no comando técnico do Bayern. O Campeão alemão venceu neste sábado o Dortmund, por 4-2, em jogo da ronda 26 da Bundesliga.

Uma intervenção desastrosa do guarda-redes Kobel abriu caminho à formação de Munique, ao minuto 13, seguindo-se os golos de Muller aos 18' e 23'.

No segundo tempo, Coman (51') apontou o quarto golo do Bayern, perante um adversário que conseguiu reduzir através de Can (72'), de grande penalidade, e Malen (90').

João Cancelo começou como suplente e foi lançado ao minuto 80, enquanto Rapahel Guerreiro, no Dortmund, foi titular e fez a assistência para o segundo golo.

Com este resultado, o Bayern passa para a ldierança, com 55 pontos, mais dois do que o Dortmund, segundo.