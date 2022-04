Tuchel após Manchester United-Chelsea: "Não colhemos o resultado que merecíamos"

Thomas Tuchel, no Manchester United-Chelsea

Técnico dos blues mostrou-se satisfeito com a exibição frente ao Manchester United

Thomas Tuchel, após o empate do Chelsea na visita a Old Trafford (1-1), mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa, culpando uma mistura de falta de "determinação na grande área" e "pouca sorte" por não ter conseguido vencer o Manchester United, em jogo adiantado da 37ª jornada da Premier League.

"Devíamos ter levado os três pontos hoje. Tanto com bola como sem, fiquei satisfeito com a forma como jogámos. Fomos bravos sem bola e a exibição foi excelente, mas faltou-nos alguma determinação e sorte na grande área. Passámos a mesma situação várias vezes na primeira metade da época, empatámos jogos em que tínhamos sido claramente a melhor equipa", admitiu o treinador londrino à BBC Sport.

"Fizemos um gigantesco esforço coletivo e penso termos mostrado o que é preciso para se vencer num grande estádio. Jogámos com muita qualidade, mas infelizmente não colhemos o resultado que merecíamos, temos de viver com isso", acrescentou Tuchel.