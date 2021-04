Tuchel analisou o momento do Chelsea depois de garantir a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões, com dois jogos "exigentes e intensos", frente ao FC Porto.

Na antevisão à meia-final da Taça de Inglaterra, diante do Manchester City, Thomas Tuchel voltou a falar do jogo da Liga dos Campeões com o FC Porto. Foi "um grande desafio" que confirmou o "bom momento" do Chelsea. A derrota por 1-0 na segunda mão não afetou, garante o treinador.

"Estamos num bom momento. Tivemos um desaire contra o West Brom, mas demos uma excelente resposta de seguida. Tivemos jogos exigentes e intensos e estivemos muito bem. Foi um grande desafio enfrentar o FC Porto, com muita pressão. Chegámos à segunda mão como favoritos e tivemos de gerir o jogo, o resultado e as influências do exterior. Fiquei muito orgulhoso da equipa. Fizemos o que tínhamos de fazer. Acabámos por sofrer um golo no final e perdemos por 1-0, mas se é para perder, que seja depois de venceres a primeira mão por 2-0. Portanto, isso não nos afetou", revelou o alemão.

O Chelsea defronta o Manchester City no sábado, às 17h30.