Tuchel acaba com dúvidas sobre futuro: "Vou ficar até ao final da temporada"

Thomas Tuchel, treinador do Chelsea

Após a vitória na receção ao Newcastle por 1-0, na 29ª jornada da Premier League, Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, voltou a abordar a frágil situação económica do clube e garantiu que vai manter-se em Londres até ao final da temporada

Tuchel revelou estar a viver o presente enquanto ainda não existem certezas sobre as condições em que o clube enfrentará a próxima temporada e revelou estar a fazer o melhor para distrair a equipa da instabilidade económica causada pelas sanções impostas pelo governo britânico a Roman Abramovich.

"Não há dúvida, vou ficar até o final da temporada. Temos que esperar dia a dia porque tudo pode mudar. O clube está à venda, mas oxalá que vá em frente. Então, [vivo] dia a dia, o que é uma boa maneira de viver a vida. Há circunstâncias que não podemos influenciar, mas isso dá-nos a liberdade de focar nas coisas que podemos influenciar. O foco está na equipa, nos nossos jogadores e em mim. O Chelsea é muito mais do que a equipa principal. É um clube com uma grande tradição e que tem centenas de funcionários, não são apenas os jogadores, e é importante mostrarmos o espírito e distraí-los", afirmou o técnico dos blues.

O Chelsea volta a jogar na próxima quarta-feira, dia em que vai discutir a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões com o Lille, após vitória por 2-0 no primeiro jogo, e a situação frágil do clube, que tem um limite de 23,8 mil euros para os custos da partida em questão, não assusta o treinador alemão.

"[A situação do clube] Mudou para as pessoas que planeiam viajar até Lille. Logo irei saber mais informação. Para mim, nada mudou. A minha última informação é de que temos um avião e podemos ir de avião e voltar de avião. Se não, vamos de comboio, se não, de autocarro, se não, eu conduzo uma carrinha de sete lugares. Se me perguntassem há 30 anos se eu podia orientar um jogo da Liga dos Campeões, só perguntava quando e como deveria estar lá", garantiu.

Recusando fazer comparações com o Newcatle, adquirido esta época por um consórcio saudita, Tuchel reforçou a mentalidade positiva que paira no clube, devido à equipa estar a querer levantar a moral dos funcionários com exibições positivas em campo.

"[Atmosfera negativa? [pergunta do jornalista]Não mais do que no último jogo. Não somos responsáveis ​​pela situação, por isso é nossa responsabilidade focarmo-nos no que fazemos bem. Há muitas pessoas que vejo todos os dias que estão preocupadas, trabalham aqui há décadas, mas não são famosas. Então, vemos o que significa [ganhar] para essas pessoas, mesmo que seja durante 90 minutos. Tal como aconteceu durante o Covid, jogamos para dar alegria, raiva e entretenimento", concluiu Thomas Tuchel.