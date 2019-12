Tsunami Democràtic já mobilizou 18 mil para o protesto em Camp Nou antes do Barcelona-Real Madrid

A decisão de adiar o clássico de outubro para dezembro, devido à tensão nas ruas da Catalunha, não foi suficiente para separar o futebol da efervescência política.

A plataforma Tsunami Democràtic anunciou, esta terça-feira, em comunicado, contar já com 18 mil inscritos para uma concentração no exterior de Camp Nou, no dia 18, antes de se disputar do Barcelona-Real Madrid. Entre eles há adeptos e até sócios do Barcelona, que estarão no recinto dispostos a dar visibilidade à causa catalã, para lá da manifestação, quatro horas antes do pontapé de saída e com quatro pontos de encontro já definidos, de acordo com a proveniência dos participantes. A partida, recorde-se, deveria ter sido disputada em outubro, no entanto, foi adiada, devido aos protestos na sequência da condenação dos políticos responsáveis pela convocação do referendo que votou a independência da Catalunha.

"18-D: Direitos, Liberdade e Autodeterminação" é o lema do Tsunami Democràtic para a jornada de luta política prevista para coincidir com o clássico do futebol espanhol, que será visto, recordam os organizadores, por "650 milhões de pessoas em todo o mundo". A Catalunha, argumentam no comunicado, "vive uma situação de exceção e é necessário actuar de forma excecional", porque "uma parte importante da população catalã padece de uma exclusão por razões de ideologia: "Nem pode exercer direitos fundamentais sem repressão nem pode exercer o seu direito à autodeterminação".