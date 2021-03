Trubin agradecido a Paulo Fonseca: "Tenho boas memórias dele"

Guarda-redes do Shakhtar Donetsk entrou para a equipa profissional pela mão do agora treinador da Roma.

Anatolii Trubin fez questão de agradecer a Paulo Fonseca pela oportunidade que lhe deu quando orientava a equipa ucraniana. Na conferência de antevisão do jogo com a Roma, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, o guarda-redes de 19 anos do Shakhtar Donetsk não se esqueceu que foi o treinador português que lhe permitiu iniciar o percurso na equipa profissional.

"Paulo Fonseca é um bom treinador. É muito disciplinado e trabalha bastante a preparação tática. A minha estreia na equipa principal foi devido a ele", recordou Trubin. "Paulo Fonseca foi o primeiro a dar-me uma oportunidade e a abrir as portas do futebol profissional para mim. É por isso que tenho boas memórias dele, mesmo só tendo trabalho com ele durante seis meses", afirmou o guarda-redes que esta época foi utilizado por Luís Castro em 17 jogos (13 do campeonato, cinco da Liga dos Campeões e três da Liga Europa).