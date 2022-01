Troyes interessado nos serviços de avançado ex-FC Porto

Zé Luís, ex- avançado do FC Porto, Braga e Gil Vicente

A imprensa francesa garante o interesse do Troyes em contar com Zé Luís, avançado ex-FC Porto que está livre no mercado

Segundo o jornal L'Équipe, a falta de produtividade do setor ofensivo do Troyes - terceiro pior ataque da Ligue 1 com 19 golos marcados até agora - é o principal motivo que sustém o interesse do 15º classificado do campeonato francês nos serviços de Zé Luís.

O avançado cabo-verdiano de 30 anos está livre no mercado desde o dia 6 de janeiro, data em que se desvinculou dos russos do Lokomotiv de Moscovo, após apenas três jogos e zero golos esta temporada.

Recorde-se que Zé Luís esteve ao serviço do FC Porto ao longo da época 2019/20, na qual apontou dez golos em 31 jogos pelos dragões, antes de regressar à Rússia, pela porta do Lokomotiv, na temporada passada, a troco de cinco milhões e meio de euros. Na carreira, conta ainda com passagens pelo Braga, em 2012/13 e 2014/15, e pelo Gil Vicente, clube onde completou a formação, entre 2009 e 2011.