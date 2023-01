Trossard muito pretendido em Londres: Tottenham já fez proposta

Internacional belga quer sair do Brighton. Chelsea também está interessado

A permanência de Leandro Trossard no Brighton é cada vez mais um cenário improvável. O extremo termina contrato no próximo verão e a relação com o novo treinador não está a ser boa. Os maiores de Inglaterra estão a posicionar-se.

De acordo com o The Sun, o Tottenham já apresentou mesmo uma proposta de 15 milhões de euros ao Brighton, que tem em Trossard uma das suas grandes mais-valias, mas, ao mesmo tempo, um problema, devido à data de final de contrato.

Nesta segunda-feira, já foi noticiado o interesse do Chelsea, que também está de olho noutro jogador do Brighton: o médio Moisés Caicedo.