Trossard e a possibilidade de acompanhar Potter: "Se a oportunidade surgir..."

Belga é uma das figuras do Brighton, mas vê com bons olhos uma possível mudança para o Chelsea

Figura no Brighton, Leandro Trossard foi um dos jogadores que se destacou sob as ordens de Graham Potter, antes do técnico viajar rumo a Londres para treinar o Chelsea. Confrontado com a possibilidade de seguir o mesmo rumo do antigo treinador, o belga respondeu afirmativamente.

"O nosso treinador foi agora para Chelsea, mas a especulação sobre mim a acompanhá-lo é inútil. Se a oportunidade surgir, quero ir, mas quero jogar e não sentar-me no banco", afirmou, em declarações à Het Niuewsblad.

No Brighton desde 2019, Trossard, internacional A pela Bélgica em 21 ocasiões, soma 110 jogos e 20 golos com a antiga equipa de Potter e que será orientada pelo italiano Roberto de Zerbi.