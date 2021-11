O prémio Kopa, que distingue o melhor sub-21 da Europa, foi entregue a Pedri. Nuno Mendes ficou em quarto lugar.

Pedri, médio espanhol do Barcelona, foi o grande vencedor do Troféu Kopa, galardão entregue ao melhor jogador sub-21 a atuar na Europa. O português Nuno Mendes, lateral-esquerdo do PSG, ficou na quarta posição.

Ranking do prémio Kopa:

9. Giovanni Reyna e Jeremy Doku

8. Ryan Gravenberch

7. Florian Wirtz

6. Bukayo Saka

5. Mason Greenwood

4. Nuno Mendes

3. Jamal Musiala

2. Jude Bellingham

1. Pedri