Troféu do Mundial'2022 vai percorrer 54 países antes de ser disputado

Troféu do Campeonato do Mundo

Viagem terminará em 18 de novembro, dia em que se realizará a cerimónia de abertura do próximo Mundial, no Estádio Lusail, no Catar.

Símbolo do título mor do desporto-rei, o troféu do Campeonato do Mundo de 2022 vai percorrer, sob forma de ação promocional da FIFA, um total de 51 países, anunciou, esta quinta-feira, o organismo que tutela o futebol mundial.

A já iniciada viagem do troféu banhado a ouro, que será disputado, a partir de dezembro deste ano, por 32 seleções, terminará em 18 de novembro, dia em que se realizará a cerimónia de abertura do próximo Mundial, no Estádio Lusail, no Catar.

"Este troféu é um dos grandes símbolos do desporto. Esta tour permite-nos que mostrá-lo a mais pessoas por todo o mundo e aproximar a competição de todos os aqueles que amam esta prova", explicou Romy Gai, um dos responsáveis da FIFA.

Esta iniciativa, que trará, em data a ser oportunamente divulgada, o troféu a Portugal, cuja seleção integra um grupo com Uruguai, Coreia do Sul e Gana, integra um plano promocional da FIFA no âmbito da competição de seleções.