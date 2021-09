Trocou o Atlético pelo Chelsea, explicou os motivos e já teve resposta: "Por vezes..."

Saúl Ñiguez rumou ao Chelsea por empréstimo do Atlético

"Por vezes, a posição que Saúl queria não existia naquele sistema tático", explicaram ao jornal "As".

Saúl Ñíguez protagonizou uma das transferências mais faladas do mercado de transferências, rumando ao campeão europeu Chelsea por empréstimo do Atlético de Madrid, com opção de compra.

Em conversa com o famoso streamer Ibai Llanos, na plataforma Twitch, o jogador explicou o principal motivo para a decisão.

"Pedi para treinar na minha posição, mas o Cholo [Simeone] e o Miguel Ángel acharam melhor eu sair", afirmou Saúl, referindo-se ao facto de ter jogado em várias posições que não são a sua de raíz.

Entretanto, o Atlético de Madrid já reagiu às declarações. "Por vezes não foi possível colocar Saúl a treinar na sua posição, porque, quando se preparam os jogos durante a semana, os suplentes jogam e posicionam-se da forma que o adversário costuma fazer. Por vezes, a posição que Saúl queria não existia naquele sistema tático e não se iria trocar tudo por causa de um único jogador", explicou a equipa técnica ao jornal "As".